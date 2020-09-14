اجتماع بين حفتر واللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي في بنغازي.. تفاصيل

بحث قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر اليوم، الإثنين، مع أعضاء اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وبحسب صحيفة "الوسط" الليبية، استقبل حفتر بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، اللواء أيمن بديع وعددا من أعضاء اللجنة.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على "فيسبوك" إن اللقاء خصص لمناقشة المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وبعض المواضيع المهمة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

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والتقى رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا، اللواء أيمن بديع، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة.

وناقش بديع وصالح الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية والإسراع في الوصول إلى حل سياسي ودعوة جميع الأطراف المعنية للعمل على ذلك، حسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة رئيس اللجنة المصرية المعنية بليبيا تأتي بعد يوم من ختام الزيارة التي أجراها عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وقيادات عسكرية وسياسية واجتماعية من غرب ليبيا إلى القاهرة.