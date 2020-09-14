أخبار اليمن : 169 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

169 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
صعدت قوى العدوان من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغت 169 خرقاً.
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات المسجلة تحليق ١١ طائرة حربية في أجواء التحيتا وكيلو١٦ والفازة والدريهمي وحيس والجاح و ١٨ طائرة تجسسية في أجواء كيلو١٦ والجاح والفازة والتحيتا.
وأشار إلى أن قوى العدوان ارتكبت ٢٥ خرقاً بقصف مدفعي لعدد ١٠٠ قذيفة و ١١٥ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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