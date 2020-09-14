الهند: 1136 وفاة و92071 اصابة بكورونا
اعلنت الحكومة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 1136 حالة وفاة و92071 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
وذكرت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان ان اجمالي عدد وفيات الفيروس بلغ 79722 شخصا فيما ارتفع اجمالي الاصابات الى 4846427 حالة.
واشار البيان الى ان عدد المتعافين ارتفع الى 3780107 اشخاص وسط انتشار الجائحة في 35 ولاية هندية.
وتعتبر ولايات (ماهاراشترا) و(اندرا براديش) و(تاميل نادو) و(كارناتاكا) و(أوتار براديش) و(نيودلهي) من أكثر الولايات الهندية تضررا بالجائحة.
وكانت الحكومة المركزية اصدرت إرشادات جديدة لفترة الانفتاح الرابعة وخففت اجراءات الاغلاق التي فرضت للحد من انتشار الفيروس.
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