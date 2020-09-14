فرنسا : تعليق إسرائيل ضم أراض فلسطينية يجب أن يكون إجراء نهائيا

نقلت قناة "العربية"، عن الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، قولها إن تعليق إسرائيل ضم أراض فلسطينية يجب أن يكون إجراء نهائيا، مشيرة إلى أن اتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين يسهم فى الاستقرار الإقليمى.





وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة الماضية، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخى". وقال بيان أمريكى بحرينى إسرائيلى مشترك، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

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