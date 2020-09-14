نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرمينيا تتهم تركيا بنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، امس، إن تركيا تنقل مقاتلين أجانب إلى أذربيجان، وسط نزاع بين يريفان وباكو حول الأراضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، في إطار زيارته الحالية التي يقوم بها للقاهرة.

تصريحات الوزير الأرميني ليس الأولى من نوعها، إذ سبق وأن اتهم أنقرة بالتدخل في أزمة بلاده مع الجارة أذربيجان، عبر قرارات أحادية تزعزع استقرار المنطقة.

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هذا الاتهامٌ يستحضر كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوليو/تموز الماضي، حيث قال إن بلاده "لن تتردد أبدا في التصدي لأي هجوم على حقوق وأراضي أذربيجان".

تصريح عدائي أطلقه أردوغان يؤكد نزعته في إثارة التوتر شرقا وغربا، محرضاً في الوقت نفسه على اللجوء إلى العنف في حل النزاع بين القائم بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا.

عدائية تركية تغذيها- وفق مراقبين- "العقدة" التاريخية المرتبطة بالمذابح العثمانية ضد الأرمن، والتي اعترفت بها الأمم المتحدة، وأدانها العالم.