أخبار اليمن : 34 غارة هستيرية لطيران العدوان على مأرب

34 غارة هستيرية لطيران العدوان على مأرب
ارتفعت حصيلة الغارات الهستيرية التي شنها طيران العدوان السعودي اليوم على محافظة مأرب، إلى 34 غارة.
استهدف طيران العدوان السعودي اليوم مديريات الجوبة والعبدية ومجزر ومدغل ورحبة بمحافظة مأرب بـ34 غارة إجرامية.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 25 غارة على مديرية الجوبة استهدفت إحداها شاحنة لأحد المواطنين، و4 غارات على مديرية العبدية.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بـ3 غارات مديرية مجزر، وغارة على مدغل وغارة على مديرية رحبة بمحافظة مأرب.
ولفت المصدر إلى أن العدوان قصف بغارتين مديرية البقع في صعدة، وغارة على مديرية حرض بحجة.
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