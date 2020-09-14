ألمانيا : لا تسامح مع التطرف داخل الجيش

وفى حوارها مع مسؤولى شبكة التثقيف السياسى حول الوقاية من التطرف اليمينى، قالت كرامب-كارنباور، وهى زعيمة الحزب المسيحى الديمقراطى، اليوم الإثنين: "لا مكان للمتطرفين فى الجيش الألمانى، فى الوقت نفسه، أسال نفسى عن كيفية تجنبنا للفكر المتطرف والتشدد بين القوات".

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تأتى تصريحات وزيرة الدفاع بعد ساعات قليلة من إعلان التحقيق مع جندى فى ولاية ميكلنبورج-فوربومرن الألمانية، وتفتيش منزله ومكتبه للاشتباه فى تطرفه، حيث شارك 70 شرطيًا فى الحملة، اليوم الإثنين.

قالت الوزيرة "لابد أن نتحدث عن كيفية تثقيف سياسى معاصر للجنود فى الجيش الألمانى"، مضيفة: "المؤكد عندى أن الغالبية العظمى من الرجال والنساء فى الجيش ملتزمة بشدة بقاعدة القانون الأساسى، وأن جيشنا ملتزم بالقانون والحرية".

واختتمت تصريحاتها مؤكدة أنه "لا يوجد اشتباه بوجه عام فى تطرف الجنود داخل الجيش الألمانى".