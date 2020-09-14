لافروف : حتى الآن لا تتوافر أسباب قانونية لفتح تحقيق جنائى فى حادث نافالنى

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف قوله اليوم الاثنين: "الكل يركز على فتح قضية جنائية.. إذا رغبنا فى فتح تحقيق جنائى اليوم، فحتى الآن لا توجد الأسباب القانونية للقيام بذلك، ولذلك، فقد قامت النيابة العامة فى الـ 27 من شهر أغسطس بطلب المساعدة القانونية من الجانب الألمانى".
وأضاف وزير الخارجية الروسى "نحن لدينا قوانينا، والتى وفقا لها لا نستطيع فتح قضية جنائية استنادا إلى أقوال".
وتابع "يجب الالتزام بإجراءات محددة، والتى تم التقيد بها فور وقوع الحادث مباشرة، وإجراء تحقيق مسبق وما زال جاريًا فى الوقت الحالى حيث يتم النظر فى جميع ملابسات القضية".
وكان مكتب المدعى العام فى برلين قد أعلن الأسبوع الماضى الموافقة على طلب المساعدة القانونية الذى أرسلته روسيا فى نهاية أغسطس بشأن الوضع حول قضية نافالنى.
وكان نافالنى قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 أغسطس الماضى، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطرارى ونقله إلى مركز العناية المركزة فى مدينة تومسك الروسية، ويخضع حالياً للعلاج فى عيادة" شاريتيه" فى برلين.
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