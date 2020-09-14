بسبب أزمة شركات الطيران .. إيرباص تحذر موظفيها من تسريح إجبارى

وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز"، يشير التحذير الذى جاء فى رسالة من الرئيس التنفيذى جيوم فورى إلى نبرة أكثر تشاؤما من شركة صناعة الطائرات التى اكتفت فى السابق بالقول بأنها لا يمكنها أن تستبعد إجراءات إجبارية.

وكتب فورى فى الرسالة التى جرى توزيعها مساء الجمعة "أنا مدين لكم بأن أكون شفافا: من غير المرجح أن تخفيضات العمالة الطوعية ستكون كافية".

وكانت الحكومة الفرنسية ونقابات عمالية قد حثتا الشركة، التى يوجد مقرها فى مدينة تولوز بفرنسا، على تفادى تسريحات إجبارية بينما تستغنى عن 15 ألف وظيفة للتغلب على هبوط حاد فى الطلب على السفر جوا.

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وكتب فورى فى الرسالة "مما يؤسف له أن التعافى فى السفر بالطائرات على مدار فترة الصيف لم يكون عند المستوى الذى تعول عليه الصناعة".

وانخفض السفر جوا 80 بالمئة فى يوليو مقارنة مع نفس الشهر فى 2019 وبعد هبوط بلغ 94 فى المئة فى أبريل.

وأطلقت إيرباص حتى الآن دعوة داخلية لرحيل طوعى للموظفين وتقاعد مبكر، فى برنامج من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام.