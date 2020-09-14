نتنياهو من واشنطن: معاهدات السلام تحول عظيم فى الشرق الأوسط

وقال نتنياهو، عشية توقيع الاتفاق مع دولتى الإمارات والبحرين فى البيت الأبيض، غدا الثلاثاء، إنه "تحول عظيم فى تاريخ الشرق الأوسط".

وأضاف فى رسالة مسجلة فى البلير هاوس، مقر الضيافة الرسمى التابع للرئيس الأمريكى فى واشنطن، "أمسك بيدى مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام التاريخى بين إسرائيل والبحرين".

وأضاف نتنياهو:" عملنا على إنجاز ذلك على مدار سنوات طويلة وهذه اللحظة ستحدث غدا.. هذا هو تحول عظيم فى تاريخ إسرائيل وأيضا فى تاريخ الشرق الأوسط"، موضحًا أنه "سيكون لذلك تأثير هائل وإيجابى على جميع الإسرائيليين وأعدكم ـ وفقا لما أشاهده هنا ـ بأن دولا أخرى ستقوم بذلك أيضا".

وكانت البحرين أعلنت، يوم الجمعة، عن اتفاق سلام مع إسرائيل، لتكون ثانى دولة عربية خلال شهر، بعد الإمارات، تتوصل إلى هذه المعاهدة التى تعد بمكاسب كبيرة على المستويات التجارية والسياحية.

ويستضيف ترامب، غدا الثلاثاء، فى حديقة البيت الأبيض، حفل التوقيع على اتفاقيتى السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين.