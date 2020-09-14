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فاراج يهدد بطرد نواب الحزب البريطاني الحاكم المعارضين لمشروع قانون أيرلندا الشمالية

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عارض 11 نائبًا محافظًا في المملكة المتحدة، بمن فيهم المدعي العام السابق جيفري كوكس، علنًا مشروع قانون السوق الداخلية للحكومة الذي سيعيد كتابة اتفاقية انسحاب الاتحاد الأوروبي العام الماضي. 

وورد أن حوالي 20 آخرين يعارضونها، ويهددون بخفض تمثيل الأغلبية الحكومية إلى 20. عضوا

وتعهد نايجل فاراج رئيس حزب استقلال بريطانيا بخوض مرشحين ضد نواب حزب المحافظين ممن يصوتون ضد مشروع قانون السوق الداخلية لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وكتب: "اتفاقية الانسحاب كما هي ليست خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي قاتلنا من أجله"، مضيفًا أن "بوريس ضللنا لكنه يحاول الآن التعديل من خلال مشروع القانون الذي يعدل بروتوكول أيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، اتفاقية الانسحاب".

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