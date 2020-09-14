مقاتلتان روسيتان تعترضان 3 قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

وقال مركز إدارة الدفاع الوطنى التابع لوزارة الدفاع الروسية: "رصدت قوات الدفاع الجوى بالمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية ثلاثة أهداف جوية تقترب من أجواء روسيا فوق البحر الأسود، قادمة من جهة أوكرانيا". وللتعرف على الأهداف الجوية تم إرسال مقاتلتى "سو-27" و"سو-30"، تبين لطاقميهما أنها ثلاث قاذفات استراتيجية B-52H أمريكية. ورافقت المقاتلتان القاذفات الأمريكية، حتى غادرت بعيدا عن أجواء روسيا، وعادتا إلى قاعدتيهما سالمتين.

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