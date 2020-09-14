المعارضة تتهم جونسون بتشويه سمعة بريطانيا

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال إد ميليباند، مسؤول شؤون سياسات الشركات فى حزب العمال المعارض فى بريطانيا: "لم يخطر على بالى قط أن يصبح احترام القانون الدولى فى حياتى مسألة خلاف فى البرلمان، لم أتخيل أبدًا أن يأتى ويقول سنشرع لخرق القانون الدولى بشأن اتفاقية وقعناها قبل أقل من عام".
وأضاف ميليباند: "جونسون وحّد أسلافه الخمسة الأحياء، من حزب العمال والمحافظين، فى معارضة مشروع قانونه الذى يخالف القانون"، موضحًا أن ذلك القانون "يشوه سمعة هذا البلد ويسىء لسمعة منصبه".
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