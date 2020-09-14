المعارضة التركية : الحكومة فقدت السيطرة على وباء كورونا

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، أوجوز كان ساليجى، أن هناك تناقضات فى مكافحة الوباء، قائلاً إن الحكومة فقدت السيطرة على الوباء، بسبب الرغبة فى متابعة رغباتها السياسية، حسبما نقلت قناة "العربية" اليوم الاثنين.





وفى مؤتمر صحفى عقده فى مقر حزب الشعب الجمهورى، انتقد نائب رئيس أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا، سياسة حكومة رجب طيب أردوغان، فى مكافحة وباء كورونا.

وأوضح أن تأجيل حظر النشاطات الذى أعلنته ولاية إسطنبول فى نطاق مكافحة فيروس كورونا، كان بسبب احتفالية انتساب 100 ألف عضو جديد لحزب العدالة والتنمية فى إسطنبول"، مضيفاً: "المدارس مغلقة فى البلاد، والحفلات الموسيقية والمسارح محظورة، بينما كل نشاط يمكن أن يقوم به حزب العدالة والتنمية للدعاية السياسية متاح ومجانى".

وأردف فى هذا السياق، "استمرت التناقضات فى إجراءات مكافحة فيروس كورونا، على سبيل المثال، نقلوا الناس من جميع الأنحاء فى تركيا بالحافلات لافتتاح آيا صوفيا، جمعوا عشرات الآلاف لأجل الدعاية السياسية"، مضيفاً: "يُظهر التجمع الذى عقده الرئيس فى مدينة جيرسون، وما تلاه من تجمع 1500 شخص فى حفل زفاف ابن أحد نواب حزب العدالة والتنمية عن مدينة كوجالى، أنهم وقعوا فى فضيحة".

يشار إلى أن ولاية إسطنبول، كانت قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضى قراراً بحظر التجمعات، والنشاطات، والحفلات، اعتباراً من 14 سبتمبر، لكن المعارضة اتهمت الولاية بتأجيل تطبيق القرار رغم صدوره، لحين انتهاء حزب العدالة والتنمية من تنظيم حفل انتساب 100 ألف عضو جديد فى مدينة إسطنبول.