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ألمانيا تلحق بأمريكا وفرنسا: نرحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

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علقت السلطات الألمانية على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل، التي تأتي بعد اتفاق للسلام جرى رسم خطوطه العريضة بين الإمارات العربية وإسرائيل كذلك، وفق ماذكرت صحف دولية.

وقالت الحكومة الألمانية، إن  العلاقات بين البحرين وإسرائيل ، أمر ترحب به، وهي خطوة مهمة نحو السلام في المنطقة العربية، بعد عقود من الصراع.

وقبل الإعلان الألماني، أعلنت وزارة الخارجية الامريكية أنها تدعم اتفاقات السلام في الشرق الأوسط، معبرة عن رغبة قوية للإدارة الأمريكية التي يرأسها دونالد ترامب، عن عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد ان انقطعت سبلها مع إعلان امريكا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وعقب الإعلان الأمريكي، جاء إعلان آخر من الخارجية الفرنسية التي رحبت كذلك باتفاقات السلام في المنطقة بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، داعية إلى بدأ حوار جاد وعودة المفاوضات مع الفلسطينيين.

وفي السياق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضًا، إن معاهدة السلام مع الإمارات والبحرين تحول عظيم في تاريخ الشرق الأوسط.

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