أمريكا تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة و510 وفيات بكورونا





أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، وصول إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ستة ملايين و503 آلاف و30 حالة بارتفاع 35549 إصابة عن الإحصاء السابق.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز" أضافت المراكز الأمريكية، أن عدد الوفيات ارتفع 510 ليصل الإجمالى إلى 193705 حالات. ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 13 سبتمبر مقارنة بتقرير اليوم السابق.

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