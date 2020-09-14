أمريكا.. أكثر من 35 ألف إصابة و510 وفيات جديدة بكورونا



سجلت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، أكثر من 35 ألف إصابة، و510 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

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وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم وصول إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى ستة ملايين و503 آلاف و30 حالة بارتفاع 35549 إصابة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 510 ليصل إلى 193705.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة 13 سبتمبر مقارنة بتقرير اليوم السابق.