بشرى حول لقاح كورونا الروسي.. وتأكيد من مسئول كبير

أضاف دميترييف أن "السرعة العالية في التطوع ترجع إلى حد كبير إلى فهم المتطوعين لسلامة وفعالية منصة ناقلات الفيروس البشري، والتي تشكل أساس اللقاح الروسي، وقد تم اختبارها مرارا وتكرارا من قبل الخبراء من مختلف البلدان".
وأشار إلى أنه "تم إجراء أكثر من 250 تجربة إكلينيكية وتم إصدار أكثر من 75 منشورا دوليا، يؤكد سلامة اللقاحات والأدوية الطبية القائمة على الفيروس".
وأكد المسئول الروسي، أن الخبراء أثبتوا عدم وجود آثار جانبية خطيرة محتملة لمنصة ناقلات الفيروس الغدي البشري، على عكس التقنيات الجديدة وغير المثبتة حتى الآن.
وسبق أن أعلنت روسيا عن لقاحها الأول في العالم لمواجهة الوباء، سبوتنيك في، والذي أشاد به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إن ابنته شاركت في تجاربه وحصلت على جرعة من المصل.
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