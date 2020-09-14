مقاتلات روسية تعترض قاذفات أمريكية

ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30" اعترضتا ثلاث قاذفات تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود. ونقلت الوكالة عن ركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية قوله:"رصدت قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية ثلاثة أهداف جوية تقترب من أجواء روسيا فوق البحر الأسود، قادمة من جهة أوكرانيا". وأضافت أنه تعرف على الأهداف الجوية تم إرسال مقاتلتي "سو-27" و"سو-30"، تبين لطاقميهما أنها ثلاث قاذفات استراتيجية B-52H أمريكية. وتابعت أن المقاتلتين رافقتا القاذفات الأمريكية، حتى غادرت بعيدا عن أجواء روسيا، وعادتا إلى قاعدتيهما سالمتين.

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