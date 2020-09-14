وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الرئيس الأسبق الذى حكم البلاد بين عامى 1974 و1981، دخل إحدى وحدات العناية المركزة. يذكر أن جيسكار ديستان هو من أشرف على تحديث المجتمع الفرنسى، مما سمح بإقرار قانون الطلاق بالتراضى، وتقنين الإجهاض، وخفض سن التصويت الانتخابى إلى 18 بدلاً من 21 عاما.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نقل الرئيس الفرنسى الأسبق جيسكار ديستان للمستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.