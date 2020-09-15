أزمة جديدة بين ألمانيا وروسيا.. لافروف يلغي زيارته لبرلين بعد تصرف غير دبلوماسي

وسط التوترات المتصاعدة بين روسيا والدول الأوروبية لا سيما ألمانيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي، خاصة بسبب أزمة تسميم المعارض أليكسي نافالني، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف ألغى زيارة له إلى برلين.

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت موسكو أن وزير الخارجية، "سيرجي لافروف"، ألغى زيارة كانت مقررة غدًا، الثلاثاء، إلى برلين إثر إدخال الأخيرة تعديلات طارئة في جدولها، وتقصير مدة اجتماعه بنظيره الألماني هايكو ماس.

وقالت الخارجية الروسية إن توقيت زيارة لافروف لبرلين وحيثيات مشاركته مع ماس في الحفل الختامي لـ"سنة الشراكات العلمية والتعليمية" الروسية الألمانية، تم الاتفاق عليها قبل عام وتم تأكيدها خلال المفاوضات في موسكو في 11 أغسطس.

وأضاف بيان موسكو أنه في 3 سبتمبر أخطر الجانب الألماني بتغييرات طرأت على جدول ماس، ما يعني إلغاء مشاركته في الحفل، بينما الوقت المخصص للمفاوضات الثنائية تم اختصاره إلى ساعة ونصف الساعة فقط.

وأوضحت "بالتاليلم يعد الغرض الأولي والرئيسي لزيارة لافروف إلى برلين ذا صلة، فيما أصبحت الصيغة المقترحة للمفاوضات الثنائية مقلصة بشكل حاد".