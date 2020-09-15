وسط التوترات المتصاعدة بين روسيا والدول الأوروبية لا سيما ألمانيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي، خاصة بسبب أزمة تسميم المعارض أليكسي نافالني، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف ألغى زيارة له إلى برلين.
وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت موسكو أن وزير الخارجية، "سيرجي لافروف"، ألغى زيارة كانت مقررة غدًا، الثلاثاء، إلى برلين إثر إدخال الأخيرة تعديلات طارئة في جدولها، وتقصير مدة اجتماعه بنظيره الألماني هايكو ماس.
وقالت الخارجية الروسية إن توقيت زيارة لافروف لبرلين وحيثيات مشاركته مع ماس في الحفل الختامي لـ"سنة الشراكات العلمية والتعليمية" الروسية الألمانية، تم الاتفاق عليها قبل عام وتم تأكيدها خلال المفاوضات في موسكو في 11 أغسطس.
وأضاف بيان موسكو أنه في 3 سبتمبر أخطر الجانب الألماني بتغييرات طرأت على جدول ماس، ما يعني إلغاء مشاركته في الحفل، بينما الوقت المخصص للمفاوضات الثنائية تم اختصاره إلى ساعة ونصف الساعة فقط.
وأوضحت "بالتاليلم يعد الغرض الأولي والرئيسي لزيارة لافروف إلى برلين ذا صلة، فيما أصبحت الصيغة المقترحة للمفاوضات الثنائية مقلصة بشكل حاد".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أزمة جديدة بين ألمانيا وروسيا.. لافروف يلغي زيارته لبرلين بعد تصرف غير دبلوماسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.