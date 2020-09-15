نجا من موت محقق.. تحسن الحالة الصحية للمعارض الروسي نافالني في مستشفى ببرلين

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، فى مستشفى ببرلين يعالج فيه المعارض والمدون الروسي أليكسي نافالني ، أن حالته تتحسن، بعد ان شارف على الموت نتيجة تسمم جسمه بعقار مميت.
وقال المكتب الصحفي لمستشفى شاريتيه في برلين، إن نافالني الذي أدت حادثة تسممه لردود فعل دولية كبيرة، لم يعد بحاجة للبقاء تحت أجهزة التنفس الصناعي.
وقال المستشفى إن نافالني أصبح أكثر قدرة على الحركة، وأخذ ينهض من الفراش ويتحرك، وهو ما يمثل تطورا إيجابيا كبيرا، يمهد الطريق لتحقيق كبير حول المتورطين في محاولة اغتيال نافالني.
وقبل أيام ذكرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية عن مصادر مطلعة، أن نافالني تتحسن حالته وإنه استعاد وعيه كاملا وبدأ يتحدث عما حصل معه على متن الطائرة.
واليوم جرت مكالمة تليفونية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالب فيها بوتين بالرد على ما أسماه الجريمة المروعة بحق المعارض الروسي نافالني، ليرد الأول وينفي أي صلة لبلاده بالأمر داعيًا إلى الهدوء والبحث بجدية عن الأسباب التي قادت المعارض لمشارف الموت، ونجاته خلال الساعات الماضية.
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