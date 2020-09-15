المعارضة التركية: رغبات أردوغان السياسية أغرقت البلاد في هاوية كورونا

شنت المعارضة التركية هجومًا جديدًا على نظام رجب طيب أردوغان الذي أغرق البلاد في هاوية وباء كورونا.

وفي مؤتمر لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قال نائب رئيس الحزب أوغوز كان ساليجي إن "الحكومة فقدت السيطرة على الوباء. بحسب "العربية".

وأوضح أن تأجيل حظر النشاطات الذي أعلنته ولاية إسطنبول في نطاق مكافحة فيروس كورونا، كان بسبب احتفالية انتساب 100 ألف عضو جديد لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

وأشار إلى أنه في الوقت الذيب تغلق فيه المدارس وتحظر فيه الحفلات الموسيقية والمسارح، فإن كل نشاط يمكن أن يقوم به حزب العدالة والتنمية للدعاية السياسية متاح ومجاني.

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وأضاف سالجي أن هناك تناقضات في مكافحة الوباء، وأن لحكومة فقدت السيطرة على الوباء، بسبب الرغبة في متابعة رغباتها السياسية.

وتابع"استمرت التناقضات في إجراءات مكافحة فيروس كورونا، على سبيل المثال، نقلوا الناس من جميع الأنحاء في تركيا بالحافلات لافتتاح آيا صوفيا، جمعوا عشرات الآلاف لأجل الدعاية السياسية..يُظهر التجمع الذي عقده الرئيس في مدينة جيرسون، وما تلاه من تجمع 1500 شخص في حفل زفاف ابن أحد نواب حزب العدالة والتنمية عن مدينة كوجالي، أنهم وقعوا في فضيحة".

وأشارت القناة إلى أن ولاية إسطنبولكانت قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي قرارًا بحظر التجمعات، والنشاطات، والحفلات، اعتبارًا من 14 سبتمبر، لكن المعارضة اتهمت الولاية بتأجيل تطبيق القرار رغم صدوره، لحين انتهاء حزب العدالة والتنمية من تنظيم حفل انتساب 100 ألف عضو جديد في مدينة إسطنبول.

وأعلن أردوغان أن 350 ألف شخص أدوا صلاة الجمعة في افتتاح مسجد آيا صوفيا.