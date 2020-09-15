استرازينكا: تجربة لقاح كورونا لا تزال معلقة في الولايات المتحدة

تجربة لقاح كورونا التابع للشركة لا تزال معلقة في الولايات المتحدة في انتظار تحقيق أمريكي في التأثير الجانبي الخطير الذي ظهر خلال التجارب التي أجريت في بريطانيا حتى مع استئناف التجارب الأخرى للقاح. أكدت مصادر أمريكية مطلعة بشركة استرازينكا أنالولايات المتحدةأجريتبريطانيا

وذكرت شركة استرازينكا أنها استأنفت تجربتها في بريطانيا بعد أن أكمل المنظمون مراجعتهم لأثر جانبي خطير في أحد المشاركين في التجربة هناك.

وكان هذا أول مؤشر على أن التجربة الأمريكية ستظل معلقة حتى تحقق إدارة الغذاء والدواء ولجنة السلامة بالولايات المتحدة في القضية.

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وتم إيقاف التسجيل في التجارب العالمية للشركة للقاح، والتي تطورها مع باحثين في جامعة أكسفورد، في 6 سبتمبر.

والحكومات في جميع أنحاء العالم بحاجة ماسة إلى لقاح للمساعدة في إنهاء الوباء، الذي تسبب في وفاة أكثر من 900 ألف شخص واضطراب الاقتصاد العالمي.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية استرازينكا كأفضل شركة واعدة.

وقد يؤدي التأخير المطول في تجربة الولايات المتحدة إلى إبطاء الوصول إلى اللقاح في الدولة.

قالت مصادر لرويترز إنه تم إعادة جدولة تسجيل مرضى جدد وإجراءات تجريبية أخرى للتجربة الأمريكية المحورية حتى منتصف الأسبوع على الأقل، وأنه لم يتضح كم من الوقت ستستغرق إدارة الغذاء والدواء لإكمال التحقيق.