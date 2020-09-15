استرازينكا: تجربة لقاح كورونا لا تزال معلقة في الولايات المتحدة

وكان هذا أول مؤشر على أن التجربة الأمريكية ستظل معلقة حتى تحقق إدارة الغذاء والدواء ولجنة السلامة بالولايات المتحدة في القضية.
وتم إيقاف التسجيل في التجارب العالمية للشركة للقاح، والتي تطورها مع باحثين في جامعة أكسفورد، في 6 سبتمبر.
والحكومات في جميع أنحاء العالم بحاجة ماسة إلى لقاح للمساعدة في إنهاء الوباء، الذي تسبب في وفاة أكثر من 900 ألف شخص واضطراب الاقتصاد العالمي.
وصنفت منظمة الصحة العالمية استرازينكا كأفضل شركة واعدة.
وقد يؤدي التأخير المطول في تجربة الولايات المتحدة إلى إبطاء الوصول إلى اللقاح في الدولة.
قالت مصادر لرويترز إنه تم إعادة جدولة تسجيل مرضى جدد وإجراءات تجريبية أخرى للتجربة الأمريكية المحورية حتى منتصف الأسبوع على الأقل، وأنه لم يتضح كم من الوقت ستستغرق إدارة الغذاء والدواء لإكمال التحقيق.
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