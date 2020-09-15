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إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بفيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة النائبة الكويتية صفاء الهاشم بفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت صفاء الهاشم، النائبة بمجلس الأمة الكويتى اليوم الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد إجراء الفحوصات اللازمة التي أثبتت إجابيتها، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

 

وجاء إعلان الهاشم، بعد إعلان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.

 

ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غداً إلى "الثلاثاء" المقبل، على أن يتم فحص كل النواب "السبت".

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تأكيد إصابة 708 حالات جديدة بالعدوى، وتسجيل 506 حالات شفاء، وحالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 95,472 حالة.

 

 

 

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