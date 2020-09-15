تصريح لافت لمسئولة إماراتية كبيرة حول السلام مع إسرائيل.. وهذا ما قالته

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قبل ساعات من توقيع معاهدة السلام الإماراتية مع إسرائيل، صرحت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، هند العتيبة ، من أن اتفاق بلادها وإسرائيل، يعد عملًا كبيرًا له ما بعده.
ووفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية عن هند العتيبة ، قال المسئولة الإماراتية، إن الاتفاق مع إسرائيل "نصر للدبلوماسية ويحمل بشائر أمل جديد للمنطقة".
وأضافت في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن هذا السلام يشكل فرصة تاريخية جوهرية، ولكنه ليس بديلا للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتابعت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، سيضعون طابعا رسميا على اتفاق السلام.
أكدت هند العتيبة، أن مسؤولية تحقيق السلام تقع على عاتق الشعبين الإماراتي والإسرائيلي.
وشددت على أن بلادها تتطلع لسلام حار وعلاقات متبادلة مع إسرائيل، يصبان في مصلحة الطرفين.
لكنها أكدت على أن التزام الإمارات الكبير بحقوق الشعب الفلسطيني غير خاضع للنقاش ، وأن الإمارات تدعم بشدة حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
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