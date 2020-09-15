البرازيل تسجل 15155 إصابة جديدة بكورونا و381 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 15155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل 381 حالة وفاة.
وبهذا تكون البرازيل قد سجلت منذ بداية ظهور الفيروس 4 ملايين و345 ألف و625 إصابة، إلى جانب تسجيل 131 ألف و625 حالة وفاة.
وأرسلت البرازيل مساعدات طبية وغذائية، إلي العاصمة اللبنانية بيروت، علي خلفية انفجار ميناء بيروت الأليم.
وجاءت التبرعات نتيجة حشد الجالية اللبنانية البرازيلية والشركات المتضامنة مع لبنان من بينها اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل (فامبراس).
وتعاونت الحكومة البرازيلية والسفارة اللبنانية بشكل جدي في مجال الخدمات اللوجستية - مما سيضمن وصول التبرعات إلى ضحايا الانفجار في بيروت بسرعة.
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