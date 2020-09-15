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وضع طلاب ولاية ميشيجان الأمريكية في الحجر الصحي بسبب تفشي كورونا

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كشف مسئولون محليون في الولايات المتحدة، عن طلب ولاية ميشيجان، من الطلاب، البقاء في حجر صحي داخل مساكنهم؛ بسبب تفشي فيروس المستجد "كوفيد-19" داخل مجتمع الجامعة. 

وقال البيان الصادر عن الصحة في الولاية، وفق ما نقلته "ذا هيل"، إنه تقرر وضع الطلاب في 30 مسكنا كبيرا، في حجر صحي، خلال الأسبوعين المقبلين. 

وصرحت الجامعة، في بيان لها، بأنها تطبق هذا الأمر على جميع الطلاب بالولاية، وذلك مع تفشي

وأثبت ما يقرب من 350 شخصًا في حرم ولاية ميشيجان إصابتهم بفيروس كورونا، وفقًا لمسؤولي الجامعة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 20 شخصًا قبل عودة الطلاب إلى الحرم الجامعي في الأيام الأخيرة.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.

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