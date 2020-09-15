كشف مسئولون محليون في الولايات المتحدة، عن طلب ولاية ميشيجان، من الطلاب، البقاء في حجر صحي داخل مساكنهم؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل مجتمع الجامعة.
وقال البيان الصادر عن الصحة في الولاية، وفق ما نقلته "ذا هيل"، إنه تقرر وضع الطلاب في 30 مسكنا كبيرا، في حجر صحي، خلال الأسبوعين المقبلين.
وصرحت الجامعة، في بيان لها، بأنها تطبق هذا الأمر على جميع الطلاب بالولاية، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأثبت ما يقرب من 350 شخصًا في حرم ولاية ميشيجان إصابتهم بفيروس كورونا، وفقًا لمسؤولي الجامعة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 20 شخصًا قبل عودة الطلاب إلى الحرم الجامعي في الأيام الأخيرة.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وضع طلاب ولاية ميشيجان الأمريكية في الحجر الصحي بسبب تفشي كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.