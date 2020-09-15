ترامب: أي هجوم إيراني على مصالحنا سنرد عليه بأقوى 1000 مرة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بالرد بقوة، على إيران؛ في حالة الهجوم على أي من مصالح الولايات المتحدة أو القيام بعمليات اغتيال.

وقال ترامب، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "وبحسب تقارير صحفية، قد تكون إيران تخطط لاغتيال أو هجوم آخر ضد الولايات المتحدة؛ انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني".

وأضاف: "قتل سليماني، تم تنفيذه؛ لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأمريكية على مدى عدة سنوات".

وشدد ترامب على أن: "أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيواجه هجومًا على إيران سيكون أكبر بـ 1000 مرة".

وكانت تقارير قد كشفت عن تخطيط إيران لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب إفريقيا؛ وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني العام الجاري.