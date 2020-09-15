روسيا تسحب احتياطيها الأمنى المنتشر على الحدود مع بيلاروسيا

اتفق الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والبيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، على سحب روسيا احتياطيها الأمنى من المنطقة الحدودية الذى حشدته موسكو إثر الاحتجاجات المناهضة للسلطات فى مينسك.





وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية الليلة : "أفضت المباحثات بين الرئيسين التى جرت فى سوتشى اليوم إلى عدد من النتائج المهمة وإحداها الاتفاق على سحب الاحتياطى من رجال الأمن والحرس الوطنى الروسى المتمركز قرب الحدود الروسية البيلاروسية، وإعادة أفراده إلى أماكن تمركزهم الدائم". وأعلن الرئيس الروسى فى 27 أغسطس الماضى، عن تشكيل احتياطى من رجال الأمن الداخلى لمساعدة مينسك إذا اقتضت الضرورة، فى إطار التزامات روسيا الأمنية أمام بيلاروس بالدفاع عن سيادتها واستقلالها واستقرارها.

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