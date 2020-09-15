إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد.. ولا إصابات

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بسقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "تعرضت المنطقة الخضراء في تمام الساعة الواحد فجر اليوم إلى سقوط صاروخي كاتيوشا"، وفق ما ذكر مراسل دوت الخليج في بغداد.
وأضاف البيان أنه تم التصدي للصاروخين بالجو من خلال منظومة "سيرام" الدفاعية التابعة للسفارة الأميركية الموجودة في المنطقة الخضراء في بغداد.
وأكد البيان أنه "لا توجد خسائر أو أضرار" من جراء إطلاق الصاروخين، مشيرا على أن انطلاق الصاروخين كان من منطقة علي الصالح في العاصمة العراقية.
وقبل 4 أيام، سقط صاروخ من نوع كاتيوشا بالقرب مطار بغداد الدولي، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المطار خلال أسبوع، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وذكرت خلية الإعلام الأمني في حينه أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي دون تسجيل خسائر"، وأضاف أن "مكان انطلاق الصاروخ كان من حي الفرات".
وسقطت قبل أسبوع ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المطار، حيث تسبب أحدها، وقد سقط على مرآب، بأضرار بأربع سيارات مدنية، من دون أن يوقع إصابات.
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