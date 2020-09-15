الارشيف / أخبار عالمية

تسجيل 31 ألفا و56 إصابة جديدة بـ كورونا في الولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في الولايات المتحدة، إلى 6 ملايين و550 ألفا و629 حالة، وذلك عقب تسجيل 31 ألفا و56 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 194 ألفا و441 حالة، وذلك عقب تسجيل 340 وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها.

يشار إلى أن أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تسجيل 31 ألفا و56 إصابة جديدة بـ كورونا في الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا