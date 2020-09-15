بالفيديو.. اندلاع حريق جديد بالحي التجاري في بيروت

شب حريق، الثلاثاء، في مبنى قيد الإنشاء بالحي التجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد أقل من أسبوع على حريق ضخم اندلع في ميناء بيروت، الذي تعرض لانفجار مدمر في 4 أغسطس الماضي.

وأفادت مراسلة دوت الخليج في بيروت، أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان من أجل إخماد النيران، وتمكنت من احتواء الحريق. وقالت إنه لم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.

وأشارت إلى أن قوات الأمن عملت على إغلاق الطرقات في المنطقة المحيطة بالحريق، والتي كانت تعاني أصلا من حالة شبه شلل، إثر تضررها من الانفجار المدمر الذي هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو أضرارا كبيرة لحقت بواجهة المبنى الزجاجية، فيما أشارت مراسلة دوت الخليج إلى أضرار أخرى داخل المبنى.

والمبنى التجاري الجديد صممته المصممة المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد. وتعود ملكية المبنى إلى شركة تجارية عملاقة، ويلاصق منطقة أسواق بيروت وسط العاصمة اللبنانية.

Advertisements

وقالت مراسلة دوت الخليج، إن هناك حالة من السخط بين سكان العاصمة اللبنانية من جراء تكرار هذه الحوادث من دون معرفة أسبابها.

وكان حريق ضخم اندلع، الأسبوع الماضي، في أحد مستودعات مرفأ بيروت، وغطى الدخان الناجم عن الحريق الخميس، عدة أحياء في بيروت.

وقال مسؤولون إن الحريق وقع أثناء إصلاح الأضرار التي وقعت أثناء انفجار مرفأ بيروت.

وفاقم انفجار الرابع من أغسطس في المرفأ التحديات في دولة تعاني من أزمة اقتصادية هائلة، وتواجه أكبر تهديد لاستقرارها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990.