روسيا تفتح حدودها أمام أوسيتيا الجنوبية

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما بشأن فتح الحدود أمام أوسيتيا الجنوبية. وذكر مجلس الوزراء الروسي - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء - أن روسيا تفتح الحدود مع أوسيتيا الجنوبية وترفع أيضًا قيود الدخول والخروج التي كانت مفروضة مسبقا على بعض المهنيين بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.. وقد وقع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين المرسوم".

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