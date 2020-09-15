بدء الجلسة الثانية لمحاكمة ناصر الخليفي بتهمة الفساد

انطلقت الجلسة الثانية لمحاكمة رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، بتهمة الفساد.

وتعتبر هذه القضية من أعقد وأكثر القضايا الرياضية في العالم، حيث هزت العالم أجمع، وكرة القدم والاتحاد الدولي.

وتتهم النيابة السويسرية، رجل الأعمال القطري ورئيس بي إن سبورتس وباريس سان جيرمان، بمنح الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك حق استخدام فيلا فاخرة في إيطاليا مقابل دعم حصوله على حقوق البث للبطولتين.

ووجهت النيابة تهمة جديدة له وهي الإدارة غير النزيهة، حيث تتهمه بأنه حرض فالك على الحصول على هذه المميزات.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية أواخر أكتوبر القادم.