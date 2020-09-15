رئيس أكاديمية النقل البحري لـ دوت الخليج: نقدم منحا دراسية للسودانيين المتضررين من الفيضانات

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية ستقدم دعما فنيا كبيرا للأشقاء فى السودان لمساندتهم فى محنتهم التى جرت على الأخضر واليابس، كما ستشارك بدعم مالي.



وأضاف "فرج"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه سيتم إيفاد مجموعة من الخبراء والفنيين المصريين لتقييم الوضع البيئى والأثر الممتد له على خلفية الخسائر التى نتجت عن كارثة الفيضانات، ووضع دراسة للتنسيق مع جهات تمويل دولية لتقدم الدعم المالى المطلوب بشكل عاجل.

وأكد أن الأكاديمية تعلن تقدمها بمجموعة من المنح الدراسية الكلية والجزئية للأبناء السودانيين المتضررين من الفيضانات.

ويعيش السودان منذ أيام كارثة طبيعية بسبب فيضان نهر النيل نتجت عنها أزمات إنسانية مع وفاة العشرات وهدم عشرات الآلاف من المنازل جزئيا أو كليا، وتضرر أكثر من نصف مليون شخص حتى الآن حسب البلاغات الرسمية للحكومة.

وما زال آخرون مهددون بنفس المصير مع تواصل ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل وروافده وتواصل هطول الأمطار الغزيرة في بعض المناطقالأكثر تضررا ومنها الخرطوم.