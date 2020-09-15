تركيا تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش

أمر الادعاء العام في تركيا، باعتقال 66 جنديًا بدعوى أنهم على صلة بحركة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

ووفقًا لوكالة "الأناضول" التركية، نفذت الشرطة مداهمات مناهضة لحركة جولن في 28 مقاطعة للقبض على المشتبه بهم، 48 عسكريا في الخدمة و18 تم فصلهم في وقت سابق.

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ومنذ عام 2016، نفذت السلطات حملة صارمة ضد عدد كبير من أفراد الحكومة والجيش للاشتباه بصلتهم برجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب في عام 2016، كما اعتقلت آلاف الأشخاص بتهمة ارتباطهم بالانقلاب الفاشل.

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وكانت قوات الأمن التركية، اعتقلت الجمعة الماضي، 60 محاميا و44 عسكريا، بدعوى انتمائهم إلى حركة فتح الله جولن، واتهامهم بالتورط في محاولة انقلاب عام 2016.

وكان من بين المعتقلين 48 محاميًا ممارسًا، و7 محامين يخضعون للتدريب، وقاض تم فصله من منصبه، وخريج في القانون.

فيما اتُهم 22 من أصل 44 عسكريا بتأسيس خلايا لها صلات برجل الدين فتح الله جولن داخل الجيش.