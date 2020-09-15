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غرق ما لا يقل عن 24 مهاجرا إثر انقلاب قاربهم في البحر المتوسط

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بغرق ما لا يقل عن 24 مهاجرًا إثر انقلاب قاربهم في البحر المتوسط بالقرب من ليبيا.

 

وفي سياق آخر، أعلن خفر السواحل الياباني، غرق سفينة شحن على متنها طاقم متكون من 43 شخصا وتحمل قرابة 6000 بقرة وهي في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، وذلك بعدما تعطل محركها من جراء طقس عاصف في بحر الصين الشرقي.

 

وأنقذ خفر السواحل الياباني، أحد أفراد الطاقم، وهو الضابط الأول سارينو إدفارودو (45 عاما) من الفلبين، ليل الأربعاء، أثناء البحث عن السفينة.

 

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وكشف الضابط إدفارودو، أن أحد محركات السفينة تعطل قبل أن تضربها موجة عاتية وتنقلب.

 

 

وأضاف الضابط، أن تعليمات صدرت للطاقم بارتداء سترات النجاة، وأنه قفز إلى الماء ولم ير أحدا من أفراد الطاقم قبل إنقاذه.

 

وبحسب خفر السواحل الياباني، يضم طاقم السفينة 39 من الفلبين واثنين من نيوزيلندا وآخرين من أستراليا.

 

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