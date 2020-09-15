عاجل.. مصرع ضابط استخبارات فى انفجار بأفغانستان

قال المتحدث باسم مقاطعة نانجارهار، عطا الله خوجياني: إن "سيارة تابعة لإدارة الأمن الوطنى كانت تمر من طريق فى بلدية أنجور باج عندما تم تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع. وأصيب ثلاثة أفراد من إدارة الأمن الوطنى كانوا على متن السيارة فى الحادث".
وأضاف المتحدث، أن الانفجار دمر أيضا السيارة التابعة لوكالة الاستخبارات الوطنية الأفغانية، بينما لم يصب أحد من المارة أو الأشخاص الموجودين حول موقع الحادث.
وما تزال أعمال العنف مستمرة فى أفغانستان، بينما تجرى محادثات السلام بين وفد الحكومة الأفغانية وممثلى حركة "طالبان".
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