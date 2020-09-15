فى أعلى مستوى منذ أسبوعين..ارتفاع فى أسعار الذهب وهبوط الدولار

بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء، في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثا عن تفاصيل بشأن خططه، لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1966.47 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1976.90 دولار.

وقال إدوارد مير، المحلل في "إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس": "يبدو الذهب قويا بصفة أساسية بسبب الدولار الأضعف، وانخفاض طفيف لعائدات سندات الخزانة الأمريكية".

ونزل مؤشر الدولار مقابل منافسيه؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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ويترقب المتعاملون في السوق الآن، اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيُختتم غدا الأربعاء، وهو الأول منذ أن كشف رئيسه جيروم باول عن تحول في السياسة تجاه تسامح أكبر مع التضخم، متعهدا فعليا بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

ويعد الذهب الذي ارتفع نحو 30% هذا العام، أداة تحوط في مواجهة التضخم. وتقلص أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.6% إلى 960.21 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الـ 18 من أغسطس عند 966 دولارا.

وكسبت الفضة 1% إلى 27.44 دولار في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 2311.78 دولار.