اجتماع جديد بين اليونان وتركيا.. هل تنجح وساطة الناتو في خفض التصعيد بشرق المتوسط؟

يستضيف حلف شمال الأطلسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا يحضره ممثلون عسكريون من اليونان وتركيا، في محادثات للمرة الثالثة، لإنشاء آلية للمساعدة في تخفيف التوتر المتصاعد مع أنقرة بشأن الحقوق البحرية والطاقة في شرق البحر المتوسط.

ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، تأتي تلك المباحثات، في سياق الجهود التي يبذلها حلف الناتو للتوسط بين أثينا وأنقرة، عقب عمليات التنقيب التي أجرتها تركيا في شرق المتوسط.

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ولفتت إلى أنه تم ترتيب الاجتماع اليوم، الثلاثاء، في أعقاب مغادرة سفينة المسح الزلزالي التركية عروج ريس، في عطلة نهاية الأسبوع من المنطقة الواقعة جنوب كاستيلوريزو، والتي كانت أثينا قد حددتها كشرط لاستئناف أي محادثات.

وذكرت الصحيفة أن الجانب اليوناني سيجلس على طاولة المفاوضات بشروط جديدة وتعليقات حول رد الناتو على المقترحات الأولى التي قدمتها أثينا بشأن المخطط المقدم للمحادثات.



وأوضحت أن ردود الفعل الأولية على إطار الحوار قدمت من قبل ممثلي الجانبين إلى الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج قبل 12 يومًا، خلال اجتماع استمر 5 دقائق فقط ، رفض فيه رئيس الناتو اتخاذ موقف قوي، بحسب مصادر دبلوماسية.

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لكن الصحيفة أشارت إلى أن أحد مقترحات مخطط الناتو المقدم للجانبين تتعلق بخط اتصال مباشر على مدار 24 ساعة بين الجيشين اليوناني والتركي عبر قناة آمنة للناتو.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر أن المخطط المكون من نصف صفحة يدعو إلى إعادة الالتزام بالمبادئ الأساسية لحلف شمال الأطلسي والمادة 1 من ميثاق الحلف، والتي تتعلق بالحل السلمي للخلافات بين الأعضاء، كما يطالب بالتمسك بالمبادئ التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي وقانون البحار.

ويبدو أن الاجتماع كان بمثابة كسر الجليد وليس مناقشة فعلية وفقًا لما ذكره موقع "المونيتور"، حيث من المتوقع أن تستمر جهود عدم التضارب في شكل سلسلة من المحادثات الفنية.



يأتي ذلك في الوقت الذي يلوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا ما لم توقف تصرفاتها الأحادية الجانب وأعمال التنقيب في شرق المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد قمة في 24 سبتمبر لمناقشة الأمر، فيما تنظر تركيا إليه بأنه لا يصلح أن يكون وسيطًا محايدًا، أما اليونان وقبرص فرحبت بخطوات الاتحاد ودعمه لهما.