نقل محاكمة عمر البشير و27 من متهمي "انقلاب الإنقاذ" إلى قاعة أخرى

انطلقت جلسات محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و27 من متهمي انقلاب الانقاذ في عام 1989، صباح اليوم. ووفقا لبعض وسائل الإعلام السودانية فإن جميع المتهمين وهيئات الدفاع عنهم حضروا إلى المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة. فيما قال قاضي المحاكمة إنه خاطب السلطات بشأن مخاوف هيئة الدفاع بنقل المحاكمة إلى قاعة أرحب. فيما كشف عن نقل الجلسات المقبلة إلى قاعة أخرى تحمل اسم الصداقة. وأضاف: "اعتقد أن تنقل المحاكمة إلى قاعة الصداقة أو اي قاعة ارحب".

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