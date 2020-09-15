بينهم واحدة للتجارة الحرة .. الإمارات وإسرائيل تدرسان توقيع 8 اتفاقات اقتصادية

نقل موقع "i24news" الإسرائيلي ، عن وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، أن الإمارات وإسرائيل تناقشان صياغة 8 اتفاقات في مجال التجارة والاقتصاد.
ومن الاتفاقات التي تتم مناقشتها وثيقة لتجنب فرض الجمارك المزدوج بين البلدين.
ووفقا للموقع فإن الوزير الإماراتي ، أشار إلى أن الإمارات وإسرائيل تدرسان إمكانية التجارة الحرة بينهما في مرحلة لاحقة.
وأضاف الوزير الإماراتي ، أن مثل هذه التفاهمات والاتفاقيات لا يمكن اعتبارها تحصيل حاصل، لأن الأمر يتعلق بالتعاون بين اقتصادين متطورين في منطقة الشرق الأوسط ، وهو ما يستدعي استغلال هذه الفرصة.
وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي ، خلال جلسة افتراضية عقدت عبر الإنترنت لمجلس الأعمال التجارية للإمارات والولايات المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "i24news".
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