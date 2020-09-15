دوت الخليج:- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، إن السفارة الاردنية في الجزائر أبلغت الوزارة مساء أمس السبت، عن تعرض طالبين أردنيين للغرق في ولاية وهران التي تبعد حوالي 600 كيلومتر عن العاصمة الجزائر، وأن فرق الانقاض تمكنت من انتشال الطالبين من البحر ونقلهما إلى المستشفى، حيث توفي أحدهما وتمكنت فرق الإسعاف من إنقاذ الطالب الآخر الذي يرقد حالياً في المستشفى ووضعة الصحي مستقر.

وبين الفايز أنه تم التواصل مع ذوي المتوفي وابلاغهم بالحادث.

وأضاف إن القنصل الأردني والملحق الثقافي توجها منتصف الليل إلى ولاية وهران، للاطلاع على الحيثيات وإجراء الترتيبات اللازمة لنقل جثمان الطالب المتوفى إلى المملكة بناء على رغبة ذويه والاطمئنان على صحة الطالب الذي يرقد في المستشفى وعلى أوضاع الطلبة الأردنيين الذين كانوا برفقتهم وتقديم كافة المساعدات الممكنة.

واعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفى، والشفاء العاجل للطالب المصاب كما أعرب عن الشكر والتقدير الكبير لفرق الإنقاذ وطاقم الإسعاف على جهودهم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيان من "الخارجية " حول وفاة طالب اردني بالجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.