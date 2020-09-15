ترامب يتابع حرائق غابات كاليفورنيا ويلقى باللوم على الإدارة المحلية

وقال ترامب - خلال اجتماع مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، إن سبب الانتشار الكثيف للحرائق يعود إلى فشل الإدارة المحلية فى احتواء النيران، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال، مضيفا أن هناك دولا تمتلك الغابات الكثيفة مثل فنلندا والنمسا، ولا تتعرض للحرائق كما فى كاليفورنيا بسبب إدراتهم الجيدة، حيث يقومون بالتخطيط لمواجهة الحرائق وتهيئة الغابات والأشجار، على عكسنا.

وأشار إلى أنه يعمل عن قرب مع الإدارة الديمقراطية للولاية رغم اختلافهم السياسى.

وهناك فى الوقت الحالى 76 حريق غابات كبير عبر الولايات المتحدة وفقا للمركز الوطنى لمكافحة الحرائق، لكن كاليفورنيا ظلت الولاية الأكثر تضررا. ومن إجمالى 5 ونصف مليون فدان تم احتراقها على مستوى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، احترق أكثر من مليونى فدان فى كاليفورنيا وحدها.