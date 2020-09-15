التحالف الدولي ينفي سقوط مروحية أمريكية في سوريا

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سقوط مروحية أمريكية في مدينة الحسكة السورية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".



وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها، بسقوط مروحية أمريكية في قرية تل حداد بريف اليعربية بمحافظة الحسكة.

وقال مراسل سانا في الحسكة، نقلا عن مصادر محلية، إن مروحية أمريكية سقطت في قرية تل حداد بريف اليعربية.

وأضاف أن مدرعات الجيش الأمريكي طوقت المكان.

كانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق في أوائل الشهر الجاري، عن وقوع حادث بين قواتها والقوات الروسية الموجودة في سوريا.