صحيفة عبرية تكشف عن 3 دول عربية جديدة تنتظر السلام مع إسرائيل

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن الدول التي ستدخل في اتفاق سلام مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة العبرية إن هناك 3 دول عربية إلى جانب باكستان، يتوقع أن توقع على اتفاق سلام مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن كلا من سلطنة عمان والسودان والمغرب، إلى جانب باكستان، يتوقع توقيعها على اتفاق مع إسرائيل خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن: "باكستان لديها مصالح قومية لا تسمح لهم ببدء علاقة مفتوحة مع إسرائيل لكنها لم تغلق الباب على هذه المسألة"، وأضاف قائلا إن "البلدين يتبادلان الاستخبارات والمعرفة العسكرية منذ عقود. لم تنظر باكستان إلى الدولة اليهودية على أنها عدو، ومن المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق معها في المستقبل".

وأكدت على انضمام قطر إلى اتفاق السلام مع إسرائيل عاجلا أم أجلا، مشيرة إلى نظر واشنطن لعقد اتفاق سلام جديد مع سلطنة عمان والسودان والمغرب خلال الفترة المقبلة.