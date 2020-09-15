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تأجيل محاكمة البشير ورجال نظامه إلى 22 سبتمبر

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قررت هيئة المحكمة التي تنظر قضية الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وعدد من رجال نظامه،تأجيل القضية إلى 22 من سبتمبر الجاري. 

وانطلقت جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 من متهمي انقلاب الانقاذ في عام 1989، صباح اليوم. 

ووفقا لبعض وسائل الإعلام السودانية فإن جميع المتهمين وهيئات الدفاع عنهم حضروا إلى المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة. 

فيما قال قاضي المحاكمة إنه خاطب السلطات بشأن مخاوف هيئة الدفاع بنقل المحاكمة إلى قاعة أرحب. 

فيما كشف عن نقل الجلسات المقبلة إلى قاعة أخرى تحمل اسم الصداقة. 

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