ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن وزير الدفاع الياباني تارو كونو، سيترك منصبه في الحكومة اليابانية الجديدة التي سيشكلها يوشيهيدي سوجا.
وكان الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم صوت أمس الإثنين لصالح أمين سر مجلس الوزراء يوشيهيدي سوجا ليصبح زعيما جديدا للحزب ويكون الخليفة المفترض لرئيس الوزراء شينزو آبي الذي أعلن استقالته بسبب مشاكل صحية.
وفاز سوجا بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية للحزب الديمقراطي الليبرالي، وهو المساعد المخلص لآبي البالغ من العمر 71 عامًا بسهولة في الاقتراع ، وهزم وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا ومسؤول السياسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي فوميو كيشيدا.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن كونو، سينتقل من منصب وزير الدفاع إلى منصب وزير الشؤون الإدارية والاتصالات.
فيما سيشغل نوبو كيشي، الأخ الأصغر لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن كيشي، الذي عمل كنائب لوزير الخارجية السابق، سيكون جزءًا من الحكومة الجديدة التي سيشكلها يوشيهيدي سوجا غدا الأربعاء، بعد التأكيد بأنه رئيس الوزراء المقبل.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن يوشيهيدي سوجا عازم على مواصلة سياسات سلفه بالإبقاء على الوزراء الرئيسيين ومسؤولي الحزب في مناصبهم كما وعد.
ومن المرجح أن يظل وزير المالية تارو آسو ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي في منصبيهما، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة. من المرجح أن يعاد تعيين ياسوتوشي نيشيمورا كوزير للاقتصاد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد استقالة شينزو آبي.. شقيقه الأصغر وزيرا للدفاع في اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.