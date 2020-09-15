كوشنر: حفل توقيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل تتويج للقيادة القوية لـ ترامب

أكد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التوقيع على اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين يؤدي إلى شعور بالأمل والتفاؤل بالمنطقة.

وأضاف كوشنر من واشنطن، أن حفل التوقيع على اتفاقيات إبراهيم تعد تتويجا للقيادة القوية للرئيس ترامب ورؤية قادة الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وأشار إلى أنه بدلًا من التركيز على النزاعات الماضية، ستركز الشعوب الآن على خلق مستقبل نابض بالحياة مليء بالإمكانيات اللانهائية.

وكان الرئيس ترامب ساهم في التوسط في إعلان اتفاق تاريخي بين البحرين وإسرائيل لتطبيع العلاقات، بعد التوصل لاتفاق مماثل مع الإمارات في أغسطس الماضي.

ويستضيف البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، حفل توقيع اتفاقيات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور كبار المسؤولين من هذه الدول.